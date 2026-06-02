Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı!

02 Haziran 2026 | 09:11

Aksaray'da balkona çıkıp intihar girişinde bulunan genç, polis ekiplerince ikna edildi. Ambulansa bindirilen genç, ambulansın kapısından fırlayıp küfür ederek gazeteciye saldırdı. O anlar anbean gazetecinin kamerasına yansırken, polisin elinden de kurtulan genç, uzun süre gazeteciyi kovaladı.