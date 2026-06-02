Batman'da düğün dönüşü kaza: 6 yaralı | Video

02 Haziran 2026 | 08:38

Batman’daki bir düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Gercüş çevre yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Batman'da katıldıkları düğün merasiminin ardından dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan hafif ticari araç, Gercüş ilçesi çevre yolunda kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sularında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla atarak yan yattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Meydana gelen feci kazada Seyranî A. (62), Üveys Ş. Arslan (11), Ali A. (16) ve Muratcan A. (18) ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar acil müdahalenin ardından durumlarının ciddiyeti göz önünde bulundurularak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 2 yaralı ise doğrudan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
