Şarj aleti büyük felakete yol açtı! Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahele etti

01 Haziran 2026 | 16:19

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangın mahallede korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, yangının şarjda unutulan bir cep telefonundan kaynaklandığı tahmin edildi. Edinilen bilgiye göre; yangının çıktığı sırada ev sahibinin oğlu evde uyuduktan sonra uyanarak lavaboya gitti, geri döndüğünde evden yükselen dumanları ve yangını fark etti. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası tamamen söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.