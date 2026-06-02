Sakarya'da kahreden kaza: Toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

02 Haziran 2026 | 08:40

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde toplu taşıma aracının çarparak ağır yaraladığı 16 yaşındaki bisikletli çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Tümen Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, S.A. idaresindeki mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, Emircan Çetin (16) isimli bisikletli gence çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
