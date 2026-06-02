Tuzla’da toprağa gömülü 20 tabanca ele geçirildi

02 Haziran 2026 | 10:22

Tuzla'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü kompresör tankı ile bir konteynerin tuvaletinde saklanan 20 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.