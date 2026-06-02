Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 kişi ağır yaralandı

02 Haziran 2026 | 09:30

Büyükçekmece'de, 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün durağa dalarak neden olduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı. Sürücü serbest bırakılırken, 12 saattir tedavi altına alınan adamın oğlu Sercan Koçak, "Riskli bir ameliyat geçiriyor. Buradan tek temennim adaletin tecelli etmesidir" dedi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.