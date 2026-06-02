Bir tır yandı, diğer tıra sıçradı! Kullanılamaz hale geldiler

02 Haziran 2026 | 09:19

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gitmek için sınır kapısında park halinde bekleyen tır bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, başka tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 2 tır da kullanılamaz hale geldi.