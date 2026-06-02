Düğünlerde para çalıyordu, şimdi ATM'lerdeki yaşlıları hedef aldı 02 Haziran 2026 | 10:18 Adana'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan Sinan Eleş (49), 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı, bir süre önce de tahliye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Eleş, tutuklandı.

Olay, 3 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Erdoğan K. (75), maaşını çekmek için caddedeki ATM'ye gitti. Bu sırada cep telefonuyla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Eleş, Erdoğan K.'ye yaklaşıp yardım teklif etti. Teklifi kabul eden Erdoğan K.'nin söylediği tutarı çeken şüpheli, ATM'den çıkan paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla ayırıp, cebine koydu. Kalan parayı da Erdoğan K.'ye teslim eden şüpheli, daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay anı ise ATM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, yakın tarihlerde aynı bölgedeki ATM'lerden para çekmek isteyen 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çaldığını belirledi.