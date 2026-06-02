Kağıthane'de hatalı sollama kazası kamerada | Video

02 Haziran 2026 | 10:21

Kağıthane'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen Hasan D.’nin kullandığı motosiklet, sokağa dönüş yapan Hasan T. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 17.15 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan T. yönetimindeki otomobil Talatpaşa Caddesi'nde seyir halindeyken dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Hasan D. yönetimindeki motosiklet otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Hasan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Hasan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Hasan T.'nin yapılan kontrollerde 0 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ters yönden sollama yaptığı sırada otomobille çarpıştığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yola savrulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

