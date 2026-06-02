Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs alev aldı! Nedeni bilinmiyor

02 Haziran 2026 | 10:45

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.