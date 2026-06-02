Avcılar'da ters yöne girip polisten kaçan şahsa 503 bin 965 lira ceza | Video

02 Haziran 2026 | 10:24

Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye toplamda 503 bin 965 lira ceza uygulanırken otomobil ise 120 gün trafikten men edildi.