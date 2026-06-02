Avcılar'da ters yöne girip polisten kaçan şahsa 503 bin 965 lira ceza | Video

02 Haziran 2026 | 10:24

Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye toplamda 503 bin 965 lira ceza uygulanırken otomobil ise 120 gün trafikten men edildi.

Olay, dün Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sarızeybek Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 CMT 35 plakalı otomobilin sahibi M.K. isimli şahıs, polis ekiplerinin uygulama gerçekleştirdiğini görünce ters yönden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden ekipler, otomobil ile kaçan şahsın peşine takıldı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Yapılan incelemede polisten kaçan şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. M.T. isimli şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ters yöne girmekten toplamda 503 bin 965 lira ceza uygulandı. Öte yandan otomobil de 120 gün trafikten men edildi.
