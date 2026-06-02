Sarıyer’de bir eve uyuşturucu baskını! "Satıcı değil içiciyim"
02 Haziran 2026 | 10:48
Sarıyer’de polis ekipleri bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu yetiştirmek için sera sistemi kurulduğunu ortaya çıkardı. Aramalarda 2 kök kenevirle, LED aydınlatmalar, fanlar, termal kabin ve nemlendirme cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Çağdaş A.'nın (43), polise verdiği ilk ifadede satıcı olmadığını, kullanıcı olduğu için uyuşturucu yetiştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Eve baskın anı kameraya yansıdı.
