Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video

Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı!

02 Haziran 2026 | 14:08

Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Olayda sinir krizi geçirerek intihara kalkıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken, 8 kadın ise gözaltına alındı.