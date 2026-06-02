Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video
02 Haziran 2026 | 14:08
Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Olayda sinir krizi geçirerek intihara kalkıştığı belirtilen bir kadın hastaneye kaldırılırken, 8 kadın ise gözaltına alındı.
İlk çağrılan ambulansın müdahalesini kabul etmediği öğrenilen kadın, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Adliye önünde baygınlık geçiren Y.E.A. için tekrar ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada davanın tarafı olan kadınlar arasında adliye önünde kavga çıktı. Kısa sürede büyüme eğilimi gösteren kavgaya adliye polisi müdahale ederek olayın daha fazla yayılmasını önledi. Yaşanan arbede sırasında polis ekiplerine de mukavemette bulunulduğu öğrenildi.
Olayların ardından yaşları 18'in altında olan 2 kişi ile birlikte toplam 8 kadın gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kadınlardan 2'si hakkında ayrıca polise mukavemet suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
