Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi

02 Haziran 2026 | 13:30

İstanbul’da 2025 yılı ve 31 Mayıs 2026 itibarıyla yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen toplam 18 bin 85 sürücü hakkında işlem yapıldı, araçlar trafikten men edildi. Mevzuata aykırı taşımacılık hizmeti alan 18 bin 529 yolcuya da işlem uygulandı.