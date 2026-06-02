Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu

02 Haziran 2026 | 12:12

Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Cismi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.