Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı | Video

Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı

02 Haziran 2026 | 12:04

Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyona 550 polis katılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" dedi.