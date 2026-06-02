Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı! O anlar kamerada
02 Haziran 2026 | 12:51
Dün akşam saatlerinde Urfa Bulvarı’nda meydana gelen olayda R.T., kolundan çıkan yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın bilekliğini fark etmeden düşürdü. Bir süre sonra bileziğinin olmadığını fark eden R.T., çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yere düşen bileziğin yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığı görüldü. Durumu polis ekipleri ile Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası'na bildiren R.T., şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
