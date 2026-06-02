Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada

02 Haziran 2026 | 15:04

Konya'da bir caminin şadırvan bölümüne giren 2 kişi ayna önünde süslendikten sonra güvenlik kamerasını çaldı. Şüphelilerin süslenmesi ve hırsızlık anı çalınan kameraya saniye saniye yansıdı.