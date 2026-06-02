Güvenlik görevlisi Tahsin'i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 02 Haziran 2026 | 15:22 Antalya'da otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker'i (26) çıkan kavgada öldüren Eyyüp Taşan (21) ile yanındaki Halil S.'nin ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 9 Kasım 2025'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyyüp Taşan, Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyyüp Taşan ile Halil S. kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Tahsin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, kurtarılamadı.