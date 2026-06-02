Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02 Haziran 2026 | 15:53 Gaziantep'te kaza sonrası 2 grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydana savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Kameralara da yansıyan olay sonrası çalışma yapan polis, kavgaya karışan 6 şahsı yakalarken, 1 şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında maddi hasarlı kaza sonrası trafikte tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydana savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Yaşanan olayda kavgaya karışanlardan bazıları yaralandı.

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırırken 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanırken diğer şüphelilerin hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.