Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı
02 Haziran 2026 | 15:43

Ankara'da bir taksi durağına gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 3 şoför yaralandı, 5 taksi zarar gördü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına gece saat 03.00 sıralarında 3 kişi tarafından düzenlenen sopalı ve satırlı saldırıda Beytullah Gündoğdu, Bülent Kanyıran, Fahri Geçili olmak üzere 3 taksi şoförü yaralanırken, duraktaki 5 araçta da maddi hasar meydana geldi.

"ŞAHISLARI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"
Olayın gece saat 03.00 sıralarında olduğunu ifade eden şoför Fahri Geçili, "Dışarıda sohbet muhabbet ediyorduk. Bir yandan da yolcu bekliyoruz. Bir tane mavi renkli bir Tofaş geldi. Çok da rengini hatırlamıyorum. Mavi yeşil karışımı bir şeydi. Bir anda arabadan 3 erkek 2 kadın indi. Erkeğin biri sağ arka kapıdan inip direkt bana saldırmaya başladı. Ben hatta saldıracağını anladım. Dur falan yaptım. Şahısları daha önce hiç görmedim. Hiç tanımadım. Husumetim de yok. Biz burada esnafız. Durağımız, yerimiz belli. Biz burada kimseye sıkıntı yapamayız. Çünkü esnafız. Şuradaki bir kasap bile birine sıkıntı yapamaz. Adamlar saldırmaya gelmiş ama bayanlar da ayırıyor bir yandan. Belki bayanlar olmasa ben ölecektim"

"BENİ HİÇ TANIMAYAN BİRİSİ BENİ NİYE ÖLDÜRMEYE KALKSIN"
Birkaç kere demir sopayla kafasına vurulduğunu dile getiren Geçili, "Diğerinde satır vardı. Birinin elinde satır satırla bana vurdu ama denk gelmedi yani. Çok şükür, ucuz atlattık. Dedim ki arabama bineyim. Kaçayım, kurtulayım ufak tefek yaralarla. Arabanın anahtarını bulamadım. O da arkamdan geldi. Arabanın yanında beni tekrar darp etmeye başladı. Ben düştüm, bir buçuk metre sürüklediler. 2 kişi darp ediyordu. Sonra 3'üncü şahıs da darp etmeye başladı. 'Bu ölecek, bu yaşamayacak' gibisi sözler konuştular. Beni hiç tanımayan birisi beni niye öldürmeye kalksın" ifadelerine yer verdi.
Fahri Geçiri, saldırı sırasında başından ve kaburgalarından yaralandığını, kafasında çok sayıda dikiş bulunduğunu belirterek, olay anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını, komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve gözlerini hastanede açtığını söyledi. Yanında bulunan Beytullah Gündoğdu ile Bülent Kayıran'ın ise hafif yaralarla olayı atlattığını ifade etti.

"OKULUN ÖNÜNDE YOLUMU KESTİLER"
Gelen kişileri yolcu zannettiğini belirten şoför Bülent Kayıran, "Ters yönden girdiler. Tanımadığım 2 atletli şahıs arabadan indiler şiddetli bir şekilde. Bana saldırmaya başladılar. İçeriye kadar ben düştüm. Düştükten sonra orada bir boğuşma oldu. Benim kolum, boynumda, gözüme, kaşım çizildi. 2 kişiyle mücadele ettik. Bunlar tekrar gitti. Bunların bizle niye kavga ettiklerini kendilerinin de haberi yok. Alkol kokusu geliyordu. Bir şeyler içtikleri belliydi. Aracımla çıktım sonra. Okulun önünde yolumu kestiler. Orada tekrar kavgaya tutuştuk. O arada bir grup daha gelmiş buraya. Sonra polisler, mal sahibimi, arkadaşlarımı aradım. Cemiyetler Başkanımız geldi yardımcı oldu" dedi.

"ZANNEDİYORUM Kİ ONLAR DA NİYE YAPTIĞINA ŞAŞKINDIR"
Saldıranlardan birini tanıdığını ifade eden Kayıran, "O da gelir arasına burada çay içer, hürmet gösterir. 45 yaşlarında falan birisi. Mahallemizin adamı. Diğerleri çocukları tanımıyorum. Yeğenleriymiş herhalde kardeşleri falan. Biz de şaşırdık. Zannediyorum ki onlar da niye yaptığına şaşkındır. Bu kadar eminim. Çünkü akli dengelerinin yerinde olmadığına eminim. Şimdi sağlıklı bir insan gelip şurada çalışan insanın ekmeğine oynanır mı" diye konutşu.
Kayıran, aynı zamanda iki küçük çocuğu olduğunu ve olayın psikolojik sıkıntılarını da anlattı.
İşin maddi kısmına değinen şoför Yunus Karagül, "Şu anda çalışması gereken araçlar sabahtan beri hiç çalışmadan yatıyorlar durakta. Hizmet veremiyoruz mahalleye. Sabahtan beri telefonlar, ziller çalıyor. Ona da gidemiyoruz. Yetişemiyoruz. Maddi olarak zaten 5 arabanın camı kırık. Bir tanesinin önlü arkalı kırık. Ayrıca kaportada da bayağı hasarlar var. Maddi olarak biraz hasarı yüksek maalesef" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA AŞAMASINDA"
Ankara Şoförler Orası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çatıkkaş, "Olay bize intikal eder etmez hemen olay yerine, durağımıza geldik. Konuyu anladık. Anladıktan sonra karakol amirine gittik. Karakol amirliği bizimle ilgilendi. Şu anda soruşturma, kovuşturma aşamasında. Sonuçları hep birlikte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

