Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02 Haziran 2026 | 15:37 Iğdır'ın Tuzluca ilçesi yüksek rakımlı bölgelerde yayılan büyükbaş hayvanlar, doğayla bütünleşen görüntüler oluşturdu.

Havaların mevsim normallerine göre geç ısınması ve meraların geç yeşermesi nedeniyle büyükbaş hayvanlar bu yıl meralara daha geç çıkarıldı. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yeşeren meralara bırakılan büyükbaş hayvanlar, doğal yaşamın canlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geniş otlaklarda otlayan hayvanlar ve çevredeki doğal manzara dronla havadan görüntülendi. Doğayla iç içe görüntüler, Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde yaz mevsiminin etkilerinin hissedilmeye başladığını gözler önüne serdi.