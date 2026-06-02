Video Yaşam Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı: Ağabeyi şüpheliyi tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video
02 Haziran 2026 | 15:24

Zonguldak'ta sanal medyadan, boşanmasına rağmen hala eski eşinden şiddet görmeye devam ettiğini paylaşan öğretmen Elif U.’nun ağabeyi S.U., beraberindekiler ile birlikte eski eniştesi Haydar E.’yi görev yaptığı stadyumda tekme- yumruk dövdü. Yaşananlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ta özel bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Elif U. ve Haydar E., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandı. İddiaya göre, 29 Mayıs'ta oğlu ile görüşmek isteyen Haydar E., buluştuğu Elif U.'ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Elif U., olayın ardından eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Elif U., sanal medya hesabından da boşandığı eşi Haydar E.'den şiddet gördüğünü ifade ederek darp izi bulunan eski fotoğraflarını paylaştı. Elif U., o paylaşımında, "Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditlere almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum" ifadelerini kullandı.

TEKME- TOKAT DÖVDÜLER

Elif U.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde görülen morlukların yer aldığı fotoğraflar, sanal medyada birçok kişi tarafından 'Elif U. yalnız değildir' etiketiyle defalarca paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Elif U.'nun ağabeyi S.U. ve yanındakiler spor eğitmenliği yapan Haydar E.'nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu'na gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. S.U. ve yanındakiler Haydar E.'yi tekme tokat dövdü. O anlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Grup, bayılıp yere düşen Haydar E.'yi tekmelemeye devam ederken güvenlik personelleri araya girdi.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haydar E., gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası S.U., oğlu ve 2 arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

