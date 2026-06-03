Video Yaşam Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi

Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi

03 Haziran 2026 | 09:42

Mersin'de yol verme tartışmasında belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran Tofaş otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 420 bin TL ceza kesildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücünün o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediye otobüsünün önünü keserek camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan otomobil sürücüsüne 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan' 420 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafikten 2 ay men edildi. Sürücü hakkında başlatılan adli işlemlerin de polis merkezinde sürdüğü öğrenildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde sürücünün takip edip otobüsün önünü kesmesi, camı kırıp şoföre vurma anı yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 01:10
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 03.06.2026 | 09:37
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 00:30
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 03.06.2026 | 09:32
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 00:19
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 03.06.2026 | 09:21
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 00:38
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 03.06.2026 | 09:08
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 00:57
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03.06.2026 | 08:59
Kayseri’de metruk evde yangın! 01:21
Kayseri’de metruk evde yangın! 03.06.2026 | 08:52
Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı: 1 kişi bıçaklandı! Kavga anı kamerada | Video 02:52
Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı: 1 kişi bıçaklandı! Kavga anı kamerada | Video 03.06.2026 | 08:40
Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video 02:28
Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video 03.06.2026 | 08:26
Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı 00:28
Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı 02.06.2026 | 21:50
İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu 00:35
İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu 02.06.2026 | 21:45
Alanya’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı 01:09
Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı 02.06.2026 | 19:41
Riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi: Heyelan anı kamerada 07:07
Riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi: Heyelan anı kamerada 02.06.2026 | 16:53
Aksaray’da TIR yandı, alevler ormanlık alana sıçradı: Ekiplerin müdahelesi sürüyor 02:07
Aksaray'da TIR yandı, alevler ormanlık alana sıçradı: Ekiplerin müdahelesi sürüyor 02.06.2026 | 16:47
Gümüşhane’de korkunç cinayet! Eşini odunla döverek öldürdü | Video 00:49
Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşini odunla döverek öldürdü | Video 02.06.2026 | 16:35
Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:00
Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 02.06.2026 | 16:23
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02:13
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02.06.2026 | 15:58
Gaziantep’te sokak ortasındaki kavga ’meydan savaşına’ döndü 01:28
Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02.06.2026 | 15:49
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 11:40
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 02.06.2026 | 15:32
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:31
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02.06.2026 | 15:28
Güvenlik görevlisi Tahsin’i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 06:32
Güvenlik görevlisi Tahsin'i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 02.06.2026 | 15:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA