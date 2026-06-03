Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı

03 Haziran 2026 | 09:17

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.