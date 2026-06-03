Video Yaşam Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı

Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı

03 Haziran 2026 | 09:17

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken, karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki uyarıları dikkate almaları istendi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

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