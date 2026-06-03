Video Yaşam Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

03 Haziran 2026 | 09:34

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir araç kontrolden çıkarak şarampole düştü.

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Kaza, Karacadağ bölgesindeki Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, şarampole düşen araçtakilerin yardımına koştu. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, araçlarda bulunanların kazayı yara almadan atlatması faciayı önledi.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpıştığı ve bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole girdiği anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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