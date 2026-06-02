Video Yaşam Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video
Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video

Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video

02 Haziran 2026 | 16:30

Sultangazi’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve tramvayın geçişini beklemediği iddia edilen sürücünün başka bir otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlk kaza, 26 Mayıs tarihinde Eski Edirne Asfaltı 1. Cebeci Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, tramvayın geçişini beklemek yerine hızla ilerlemek istedi. Bu sırada Eski Edirne Asfaltı üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir diğer kaza ise dün İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama seyir halindeki servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın bacağının kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, yaralının yerde beklediği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:00
Sultangazi’de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 02.06.2026 | 16:23
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02:13
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02.06.2026 | 15:58
Gaziantep’te sokak ortasındaki kavga ’meydan savaşına’ döndü 01:28
Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02.06.2026 | 15:49
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 11:40
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 02.06.2026 | 15:32
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:31
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02.06.2026 | 15:28
Güvenlik görevlisi Tahsin’i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 06:32
Güvenlik görevlisi Tahsin'i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 02.06.2026 | 15:18
Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı: Ağabeyi şüpheliyi tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:39
Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı: Ağabeyi şüpheliyi tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 02.06.2026 | 15:04
Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada 02:15
Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada 02.06.2026 | 14:47
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Batuhan, hastanede öldü... Kaza anı kamerada 00:48
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Batuhan, hastanede öldü... Kaza anı kamerada 02.06.2026 | 14:40
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yol üstündeki restorana daldı! 01:08
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yol üstündeki restorana daldı! 02.06.2026 | 14:39
SON DAKİKA: Türkan Biçer cinayetinde korkunç görüntü! Düşme anı kamerada: Arbede sonrası balkonda dakikalarca asılı kaldı! | Video 05:24
SON DAKİKA: Türkan Biçer cinayetinde korkunç görüntü! Düşme anı kamerada: Arbede sonrası balkonda dakikalarca asılı kaldı! | Video 02.06.2026 | 14:32
Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video 03:35
Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video 02.06.2026 | 13:50
Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı | Video 01:08
Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:44
Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi 00:40
Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi 02.06.2026 | 13:27
Yeşil ışığa rağmen ilerlemedi: Trafiği kilitleyen sürücü, tepkilere aldırış etmedi 01:14
Yeşil ışığa rağmen ilerlemedi: Trafiği kilitleyen sürücü, tepkilere aldırış etmedi 02.06.2026 | 13:20
Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı! O anlar kamerada 00:41
Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı! O anlar kamerada 02.06.2026 | 12:47
Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu 02:37
Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu 02.06.2026 | 12:09
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı | Video 02:31
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı | Video 02.06.2026 | 11:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 30 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:18
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 30 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02.06.2026 | 11:34
Motosikletin ön tekerini kaldırdı, duvara tosladı! O anlar güvenlik kamerasında 02:12
Motosikletin ön tekerini kaldırdı, duvara tosladı! O anlar güvenlik kamerasında 02.06.2026 | 11:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA