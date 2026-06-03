Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video

03 Haziran 2026 | 08:34

Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halinde olan bir tır, Dörtyol mevkiindeki jandarma rampasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Ayrıca o anlar araç içi kamerasına yansıdı.