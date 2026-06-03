Video Yaşam Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı

Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı

03 Haziran 2026 | 09:57

Adana'nın Karaisalı ilçesi Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç 4 gündür bulunamazken, gencin kaybolduğu yerdeki son videosu ortaya çıktı.

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Olay, pazar günü Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla çaya giren Ömer Altepkin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 gündür aranan Alptekin bir türlü bulunamadı. Alptekin'in kaybolduğu yerde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği son video ortaya çıktı. Alptekin'i bulmak için bugün de çalışmalar devam ediyor.

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