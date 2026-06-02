Aksaray'da TIR yandı, alevler ormanlık alana sıçradı: Ekiplerin müdahelesi sürüyor 02 Haziran 2026 | 16:51 Aksaray'da TIR'da çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Kara yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Nevşehir kara yolunun 1'inci kilometresinde saat 15.30 sıralarında bir TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'daki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tedbir amaçlı kara yolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri TIR'daki ve ormana sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı