Riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi: Heyelan anı kamerada 02 Haziran 2026 | 16:57 Giresun'da 18-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, aşırı yağışların il merkezi ile çeşitli ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarına yol açtığı belirtildi. Yaşanan doğa olayları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmaları meydana gelirken, çok sayıda konutun da risk altında kaldığı ifade edildi.

AFAD ekipleri tarafından sahada yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan nedeniyle 16 konutun tahliye edildiği bildirildi.

Kovanlık Beldesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konutun, Soğuksu Mahallesi'nde ise 6 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, heyelan riski nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kovanlık Beldesi'nde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konutun tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan bölgedeki risk durumunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla özellikle Kovanlık Beldesi ve çevresinde yüksek hassasiyetli topografik verilerin elde edileceği ifade edildi.