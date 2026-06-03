Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü!
03 Haziran 2026 | 09:24
Bursa’da ana yola çıkan başıboş at, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.
Olay, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçtığı düşünülen başıboş at, ana yola çıktı. Bir süre yol üzerinde koşan at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte seyreden araçlar, atın önlerine çıkma ihtimaline karşı hızlarını düşürerek ilerledi.
Bir süre ana yolda koşmaya devam eden at, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 03.06.2026 | 09:21
00:38
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 03.06.2026 | 09:08
00:57
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03.06.2026 | 08:59
01:21
Kayseri’de metruk evde yangın! 03.06.2026 | 08:52
02:52
02:28
Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video 03.06.2026 | 08:26
00:28
Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı 02.06.2026 | 21:50
00:35
İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu 02.06.2026 | 21:45
01:09
Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı 02.06.2026 | 19:41
07:07
Riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi: Heyelan anı kamerada 02.06.2026 | 16:53
02:07
00:49
Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşini odunla döverek öldürdü | Video 02.06.2026 | 16:35
01:00
02:13
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02.06.2026 | 15:58
01:28
Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02.06.2026 | 15:49
11:40
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 02.06.2026 | 15:32
01:31
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02.06.2026 | 15:28
06:32
00:39
02:15
Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada 02.06.2026 | 14:47