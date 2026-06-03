Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03 Haziran 2026 | 09:02 Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Çıkınlar Mahallesi Gurbet Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, plastik kasalarının bulunduğu alana isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte kasalar kısa sürede alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında plastik kasalar kullanılamaz hale geldi.