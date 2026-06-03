Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video
03 Haziran 2026 | 14:38
Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede denk gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
YOĞUN SİLAH SESLERİNİN DUYULDUĞU PANİK ANLARI KAMERADA
Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
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