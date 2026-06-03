Video Yaşam Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video
Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video

Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video

03 Haziran 2026 | 14:38

Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede denk gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Şehitkamil ilçesi Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile bir cenazede karşılaştı. Husumetli aileler arasında cenaze sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların silah kullanması sonucu 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN SİLAH SESLERİNİN DUYULDUĞU PANİK ANLARI KAMERADA
Silahlı kavga anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoğun silah sesleri ve çevredekilerin panikle sağa sola kaçma anları yer aldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 02:14
Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 03.06.2026 | 14:33
Düştükleri Kelkit Çayı’nda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu | Video 01:54
Düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu | Video 03.06.2026 | 14:28
Köpek saldırısına uğrayıp yaralanmıştı! Yaşadıklarını anlattı 06:17
Köpek saldırısına uğrayıp yaralanmıştı! Yaşadıklarını anlattı 03.06.2026 | 14:24
Emekli polis, bağımlı olduğu iddia edilen oğlunu tabancasıyla vurdu: Cesedinin başında polisi bekledi! Tartışma anı kamerada 02:03
Emekli polis, bağımlı olduğu iddia edilen oğlunu tabancasıyla vurdu: Cesedinin başında polisi bekledi! Tartışma anı kamerada 03.06.2026 | 14:13
Kuşların yaşam alanına kamyonetle girdiler, çok sayıda köpek bırakıp gittiler! 00:44
Kuşların yaşam alanına kamyonetle girdiler, çok sayıda köpek bırakıp gittiler! 03.06.2026 | 14:07
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü! O anlar kamerada 01:15
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü! O anlar kamerada 03.06.2026 | 13:46
SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem 01:36
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem 03.06.2026 | 13:31
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 01:16
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 03.06.2026 | 13:26
Yozgat’ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:35
Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 03.06.2026 | 12:35
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2026 | 12:10
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 00:38
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 03.06.2026 | 11:53
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 00:33
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 03.06.2026 | 11:33
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:47
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2026 | 11:12
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 01:25
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 03.06.2026 | 11:10
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 01:00
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 03.06.2026 | 11:01
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 01:02
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 03.06.2026 | 10:27
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 04:13
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 03.06.2026 | 10:11
Sultangazi’de iki sürücü tekmeli tokatlı kavga etti! O görüntüler başka bir aracın kamerasına yansıdı 01:55
Sultangazi'de iki sürücü tekmeli tokatlı kavga etti! O görüntüler başka bir aracın kamerasına yansıdı 03.06.2026 | 09:59
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 02:40
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 03.06.2026 | 09:45
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 01:10
Hem ehliyetsiz hem maganda! Otobüsün önünü kesip camını kırdı, 420 bin TL ceza yedi 03.06.2026 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA