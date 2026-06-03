Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video

03 Haziran 2026 | 14:38

Gaziantep'te mezarlıkta bir cenazede denk gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda araç mermi isabet etmesi sonucu hasar aldı. Yoğun silah seslerinin duyulduğu panik anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.