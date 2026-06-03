Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video
03 Haziran 2026 | 11:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. 500 Jandarma ekibi sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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