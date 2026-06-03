Video Yaşam Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video

Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video

03 Haziran 2026 | 11:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. 500 Jandarma ekibi sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bursa ve İnegöl'deki jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında adreslerde detaylı aramalar yapılırken, evler ve eklentileri didik didik incelendi. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
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