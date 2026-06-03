Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video
03 Haziran 2026 | 15:17
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev aldığı kazada hayatını kaybeden anne Gule Tayboğu ile kızı Fatma Kartal İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne kızın yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise Denizli Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilerek ailelerine teslim edildi. Anne kızın cenazesi bugün öğle vakti Buca'da bulunan Şeyh Muhammed Mescidi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından anne kızın cenazeleri Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kartal'ın yaşları 5 ve 10 olan iki çocuk sahibi olduğu, Tayboya'nın ise 8 çocuğu olduğu ve eşini geçen yıl kaybettiği öğrenildi.
KIZ KARDEŞİN MEZARINI ZİYARET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acı nedeniyle yolda oldukları belirlendi. Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan anne-kızın yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı kazada can veren anne kızın kanserle mücadele ettikleri ve uzun yıllardır devam eden tedavi sürecinin ardından hastalığı yendikleri öğrenildi.
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