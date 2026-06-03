Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video

03 Haziran 2026 | 15:17

Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev aldığı kazada hayatını kaybeden anne Gule Tayboğu ile kızı Fatma Kartal İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne kızın yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri öğrenildi.