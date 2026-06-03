Video Yaşam Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video
Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video

Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video

03 Haziran 2026 | 15:17

Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev aldığı kazada hayatını kaybeden anne Gule Tayboğu ile kızı Fatma Kartal İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne kızın yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 31 Mayıs gecesi Aydın-Denizli Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir - Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli - Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın başlayan otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise Denizli Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilerek ailelerine teslim edildi. Anne kızın cenazesi bugün öğle vakti Buca'da bulunan Şeyh Muhammed Mescidi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından anne kızın cenazeleri Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kartal'ın yaşları 5 ve 10 olan iki çocuk sahibi olduğu, Tayboya'nın ise 8 çocuğu olduğu ve eşini geçen yıl kaybettiği öğrenildi.

KIZ KARDEŞİN MEZARINI ZİYARET ETMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acı nedeniyle yolda oldukları belirlendi. Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan anne-kızın yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı kazada can veren anne kızın kanserle mücadele ettikleri ve uzun yıllardır devam eden tedavi sürecinin ardından hastalığı yendikleri öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir’de toprağa verildi | Video 00:59
Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi | Video 03.06.2026 | 15:11
Otoyolda kamyonet angusa çarptı! Kaza anı kamerada 00:22
Otoyolda kamyonet angusa çarptı! Kaza anı kamerada 03.06.2026 | 14:59
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.4’lük deprem anı böyle görüntülendi | Video 02:27
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4'lük deprem anı böyle görüntülendi | Video 03.06.2026 | 14:46
Kırşehir’de DEAŞ’ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama | Video 00:47
Kırşehir'de DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama | Video 03.06.2026 | 14:40
Gaziantep’te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 02:14
Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 03.06.2026 | 14:33
Düştükleri Kelkit Çayı’nda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu | Video 01:54
Düştükleri Kelkit Çayı'nda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu | Video 03.06.2026 | 14:28
Köpek saldırısına uğrayıp yaralanmıştı! Yaşadıklarını anlattı 06:17
Köpek saldırısına uğrayıp yaralanmıştı! Yaşadıklarını anlattı 03.06.2026 | 14:24
Emekli polis, bağımlı olduğu iddia edilen oğlunu tabancasıyla vurdu: Cesedinin başında polisi bekledi! Tartışma anı kamerada 02:03
Emekli polis, bağımlı olduğu iddia edilen oğlunu tabancasıyla vurdu: Cesedinin başında polisi bekledi! Tartışma anı kamerada 03.06.2026 | 14:13
Kuşların yaşam alanına kamyonetle girdiler, çok sayıda köpek bırakıp gittiler! 00:44
Kuşların yaşam alanına kamyonetle girdiler, çok sayıda köpek bırakıp gittiler! 03.06.2026 | 14:07
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü! O anlar kamerada 01:15
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü! O anlar kamerada 03.06.2026 | 13:46
SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem 01:36
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem 03.06.2026 | 13:31
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 01:16
Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı! 03.06.2026 | 13:26
Yozgat’ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:35
Yozgat'ta merkezli tefecilik operasyonu: 6 gözaltı | Video 03.06.2026 | 12:35
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı | Video 03.06.2026 | 12:10
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 00:38
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 03.06.2026 | 11:53
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 00:33
Ticari aracı çalmak isterken çevredeki esnafı hesaba katmadı: Meydan dayağı kamerada! 03.06.2026 | 11:33
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:47
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2026 | 11:12
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 01:25
Nişantaşı’nda eğlence mekanına 2 gün arayla çifte saldırı: 4 yaralı 6 gözaltı 03.06.2026 | 11:10
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 01:00
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 03.06.2026 | 11:01
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 01:02
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 03.06.2026 | 10:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA