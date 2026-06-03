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Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

03 Haziran 2026 | 23:06

Elazığ’da otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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