Esenyurt'ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video

03 Haziran 2026 | 17:05

Esenyurt’ta eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediğini iddia eden bir kadın, yaşadığı apartmanın 4. katından aşağı atladı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan şişme yatağa düşen kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.