Video Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı!
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı!

Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı!

03 Haziran 2026 | 16:27

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişinde motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerken Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezindeki kameralardan yangının görülmesinin ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobili saran alevler itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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