Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı | Video
04 Haziran 2026 | 08:41
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan alkollü sürücü kısa sürede yakalandı.
TAMPONU VE PLAKASI OLAY YERİNDE KALDI
Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde otomobile ait tampon ve plakayı buldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sürücünün adresine ulaşan ekipler, Mert Can G.'yi ikametinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin TL olmak üzere toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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