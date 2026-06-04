5 yaşındaki Zümre motosiklet çapması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

04 Haziran 2026 | 10:55

Kağıthane'de Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde akrabalarını ziyaret ettikten sonra evine dönen otizmli Hamidiye Zümre Karkar (5), annesi Bircan Karkar (35) ve kardeşi E.E.K. (7) ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil aileye yol vermek için durdu. Yolun karşısına geçmeye başlayan aileye motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Karkar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Efe T. (18) tutuklanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin 9 yıl önce bebeklerini yaklaşık 15 günlükken hastalık nedeniyle kaybettikleri ortaya çıktı. Ailenin en büyük çocuğu M.C.K.’nin (9) da otizmli olduğu öğrenildi. Diğer yandan anne Bircan Karkar’ın çocuğunu kaybetmesinin ardından psikolojisinin bozularak evden ayrıldığı, hakkında kayıp ihbarı yapıldığı ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından bulunduğu bilgisine ulaşıldı.