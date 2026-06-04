Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video
04 Haziran 2026 | 11:24
Eskişehir’de camiden çıkan ve bir süre yardım bahanesiyle eşlik ettiği 87 yaşındaki adamın cebinden 10 bin TL'yi çalan kadın, polis tarafından yakalandı.
Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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