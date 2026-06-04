Video Yaşam Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video

Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video

04 Haziran 2026 | 11:24

Eskişehir’de camiden çıkan ve bir süre yardım bahanesiyle eşlik ettiği 87 yaşındaki adamın cebinden 10 bin TL'yi çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

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Olay, 23 Mayıs meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'den çıktı. O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti. Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gelindiğinde kadın, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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