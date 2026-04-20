Son dakika | Kahramanmaraş'ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | Video

Kahramanmaraş'ta hastane odasında 80 yaşındaki hastaya öz evladından şiddet | 20 Nisan 2026 | Kahramanmaraş'ta bir hastane odasından yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki çaresiz adam, öz oğlunun acımasız saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan hayırsız evladın savunması ise pes dedirtti.

Korkunç olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Kahramanmaraş'a bağlı Karaelbistan Mahallesi Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi içerisinde meydana geldi.

Hastanede tedavi gören Ramazan Yıldırım'ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darp edilip, boğulmaya çalışıldığı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti.

Bir jandarma personeli hastane dışından oda içini telefon ile kayda aldı.

Kayıtta Hasan Yıldırım'ın hasta yatağında yatan babası Ramazan Yıldırım'ı darp ettiği görüldü. Hasan Yıldırım olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Cani evlat ifadesinde ise, 'Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu' dedi.