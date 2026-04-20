İzmir'de suç delillerini gizlemek için evi yakan 10 şüpheli yakalandı | Video 20 Nisan 2026 | 10:29 İzmir'in Karabağlar ilçesinde gelen bir ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangınla karşılaştı. Olayla ilgili binlerce uyuşturucu madde ve bir adet silah ele geçirilirken toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan günü Limontepe Mahallesi'nde "silahla evi bastılar" ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, evde yangın çıktığını tespit etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 7 şüpheli polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının içerideki suç unsurlarını gizlemek amacıyla çıkarıldığı değerlendirildi. Bunun üzerine yanan evde ve bitişiğindeki ikamette arama kararı alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 adet uyuşturucu hap, 3 adet 9 milimetre fişek ve 1 adet 7.65 milimetre kovan ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen toplam 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.