Video Yaşam Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı

20 Nisan 2026 | 09:14

Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonda, belediye çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personelleri Cihan Aras ve Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi içinde olduğu S.A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni deliller ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri devam ederken, başlatılan soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 01:19
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 20.04.2026 | 09:12
Hatay’da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 00:32
Hatay'da balık istifi gibi kaçak göçmen taşıyan organizatöre 181 bin TL trafik cezası | Video 20.04.2026 | 09:11
Uşak Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 01:44
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 kişi gözaltına alındı 20.04.2026 | 09:07
Kahramanmaraş’ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 02:08
Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti | Video 20.04.2026 | 08:39
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 02:24
Son dakika | Kahramanmaraş okul saldırısı olayında yeni gelişme: 25 gözaltı | Video 20.04.2026 | 08:38
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 01:41
Son dakika | Canlı yayında bıçaklı dehşet! Karagül lakaplı Merve Ceran vahşeti canlı yayınladı | Video 20.04.2026 | 08:23
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 01:21
Bakırköy’de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 20.04.2026 | 07:52
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:26
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.04.2026 | 07:49
Avcılar’da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 05:23
Avcılar'da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı | Video 20.04.2026 | 07:39
İstanbul’da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 00:12
İstanbul'da polis yeleğiyle sanal medyadan yayın yapan şüpheli yakalandı | Video 20.04.2026 | 07:34
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:15
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 19.04.2026 | 23:30
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 00:18
Devrek’te aç kalan ayılar köye indi 19.04.2026 | 21:11
Hakkari’de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 00:27
Hakkari'de 64,5 kilogram skunk ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 16:49
Kilis’te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 00:53
Kilis'te kuyuya saklanan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı | Video 19.04.2026 | 16:35
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Aksaray’da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 05:01
Aksaray'da su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi | Video 19.04.2026 | 16:00
Tatvan’da beton mikseri dereye uçtu | Video 00:56
Tatvan'da beton mikseri dereye uçtu | Video 19.04.2026 | 14:48
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 01:45
Sel suları altında kalan evlerinden AFAD ekipleri kurtardı | Video 19.04.2026 | 14:47
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 00:46
Diyarbakır’da esnaf arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Video 19.04.2026 | 14:47
Afyonkarahisar’da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 00:34
Afyonkarahisar'da el freni çekilmeyen otomobil, mağazaya girmek üzereyken durduruldu | Video 19.04.2026 | 14:22

