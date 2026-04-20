Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı 20 Nisan 2026 | 09:14 Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonda, belediye çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya ile belediye personelleri Cihan Aras ve Özkan Yalım'ın gönül ilişkisi içinde olduğu S.A.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni deliller ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon başlatıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri devam ederken, başlatılan soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.