Bakırköy'de otomatik vites kilitlenince trafik durdu! | Video 20 Nisan 2026 | 08:00 İstanbul Bakırköy'de otomatik vitesli hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda kendini kilitleyip durdu. Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsteki bazı yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Bakırköy'den E5 Yanyol'a bağlanan İncirli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomatik vitesli hafif ticari araç bir anda kendini kilitleyerek durdu. Bunun üzerine kavşak üzerinde otobüs ve araç kuyruğu oluşurken, bekleyen otobüsteki bazı yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı. Otobüsteki vatandaşlar, aracı elle taşımayı teklif etse de sürücü kabul etmeyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Araçlar geri giderek başka yönden giderken trafik aracın çekilmesiyle normale döndü.