Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi | Video 19 Nisan 2026 | 13:25 Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitledi, itfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti. İtfaiyeden yardım estendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.