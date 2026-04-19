Iğdır’da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video

Iğdır'da sahte altın operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
19 Nisan 2026 | 12:47

Iğdır’da iki kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 210 gram sahte altın ve 400 bin TL ile yakalanan 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uyguladı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yasadışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Şehir merkezinde bulunan iki farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kente geldikleri araçta yapılan aramalarda 4 bilezik ve 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210,056 gram sahte altın ile 400 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edilirken, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
