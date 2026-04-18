Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı! | Video

18 Nisan 2026 | 15:23

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında abla Aygül Doku, ABD’de firari konumda bulunan Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ı cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Abla Aygül Doku, “Dün gece saatlerinde Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan’ın, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra ise bir evde silahla başından vurularak öldürüldüğünün söylendiğini aktardı” dedi.