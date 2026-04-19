Kahramanmaraş okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarına bırakılan notlar yürekleri yaktı | Video
19 Nisan 2026 | 13:29
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarlarına bırakılan not defterindeki yazılar duygulandırıyor. Mezarlığı ziyaret eden abla kardeş, "Asla unutulmayacaklar" dedi.
Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'na gelen vatandaşlar okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların kabirlerini ziyaret ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar not defterlerine de duygularını yazıyor.
Mezarlığı ziyaret edenlerden Berfin Altay, "Tanıdık değil ama bu durum bizi çok fazla derinden etkiledi. Çok üzüldük inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Asla unutulmayacaklar. Allah peygamber efendimize komşu eylesin" dedi.
Miray Altay ise, "Onlar da güzel insanlar. Çok güzeller. Ben de 'Hiç unutulmayacaksınız, sizleri çok seviyoruz' notunu yazdım. Allah rahmet eylesin" dedi.
